В Баку пройдет «Cезонная ярмарка»

С 28 ноября в Баку будет проходить воскресная "Сезонная ярмарка", организованная ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства.

Основная цель организации ярмарки - поддержать выход продукции местных фермеров на рынок, предоставить им альтернативные рынки сбыта и одновременно повысить доступ жителей города к натуральным, местным и полезным сельским продуктам.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и информацией Министерства сельского хозяйства, в ярмарке примут участие до 55 фермеров из примерно 30 регионов, которые реализуют до 120 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции, передает Day.Az.

Качество реализуемой здесь продукции будет контролироваться Агентством пищевой безопасности Азербайджана. Поэтому граждане, у которых возникнут вопросы относительно качества продукции, смогут обратиться в действующую на ярмарке мобильную пищевую лабораторию и провести анализ продукции.

Ярмарка будет проходить по выходным с 9:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

Отметим, что на "Сезонной ярмарке" фермеры бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.