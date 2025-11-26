https://news.day.az/economy/1798119.html Хикмет Мамедов о борьбе с киберугрозами Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на II Международном Каспийском инновационном форуме в Баку сказал начальник Главного информационно-коммуникационного управления министерства внутренних дел (МВД) Хикмет Мамедов.
Хикмет Мамедов о борьбе с киберугрозами
Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на II Международном Каспийском инновационном форуме в Баку сказал начальник Главного информационно-коммуникационного управления министерства внутренних дел (МВД) Хикмет Мамедов.
Он отметил, что классическая система IT-безопасности больше не работает.
"Она больше не может бороться с киберугрозами и кибератаками, которые усилены искусственным интеллектом, автоматизированы и манипулируют психологией человека. Мы создаем для этого технологическую инфраструктуру", сказал Х. Мамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре