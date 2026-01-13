Габала готовится к музыкальному фестивалю "Зимняя сказка"

С 5 по 8 февраля в Габале пройдет Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка".

Как сообщает Day.Az, данный проект, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Gilan, реализуется во второй раз и является продолжением Габалинского международного музыкального фестиваля, проводимого с 2009 года, собирая вместе любителей искусства.

В дни фестиваля в Конгресс-центре Гейдара Алиева в Габале будет представлена красочная программа: концерт, посвященный памяти Гара Гараева, вечера вокальной и камерной инструментальной музыки, ночь фламенко-джаза, а также сольные выступления.

Зрители получат возможность услышать любимые произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Среди выступающих: народные артисты Азербайджанской Республики - Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгёзалзаде, заслуженные артисты - Афаг Аббасова, Эйюб Гулиев, Эмиль Афрасияб, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Айсун Махмудова, Aзер-Рза, Айтадж Шихализаде, Гасан Билалов, Ибрагим Бабаев, Махир Тагизаде, Ниджат Асланов, Руслан Гусейнов, музыкальные коллективы - Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанский государственный струнный квартет и специальные гости из Испании - Кристина Касорла, Хавьер Морено, Андрес Барриос.