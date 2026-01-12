https://news.day.az/officialchronicle/1808809.html Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод - ФОТО - ВИДЕО 12 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на совещании выступил глава государства.
Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВР) Заур Микаилов проинформировали Президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.
