Рынок видеокарт столкнулся с новой волной подорожания

Продолжающийся рост цен на оперативную память и SSD начинает оказывать влияние на флагманские видеокарты. В результате подорожание затронуло старшие модели линейки NVIDIA, сообщает Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным немецкого ценового агрегатора Geizhals, по рекомендованной розничной цене в продаже сейчас доступна лишь одна модель RTX 5090, тогда как остальные предложения реализуются с заметной наценкой. Наиболее выраженный рост цен зафиксирован у массовых версий с трехвентиляторными системами охлаждения.

Аналогичная динамика наблюдается и у GeForce RTX 5080, а также у RTX 5070 Ti, хотя в последнем случае рост менее выражен. Видеокарты AMD Radeon RX 9070 также продемонстрировали умеренное подорожание, однако оно пока ограничивается несколькими процентами.

По состоянию на 12 января 2026 года цены на GeForce RTX 5090 в Германии варьируются от €3029 до €3450 в зависимости от производителя и системы охлаждения. Самым доступным предложением остается версия Inno3D с предустановленным водоблоком, традиционно пользующаяся ограниченным спросом из-за требований к интеграции системы охлаждения.

На общем фоне выделяется RTX 5090 Founders Edition, которая по-прежнему продается по рекомендованной цене €2099 в рознице.