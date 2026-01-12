Жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай войны

Министерство национальной обороны Польши разослало по почте гражданам страны 4 млн экземпляров брошюр "Руководство по безопасности" с инструкциями на случай начала войны или кризисных ситуаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил замглавы Минобороны Цезарий Томчик.

"В ваши почтовые ящики попали уже четыре млн экземпляров "Руководства по безопасности", которые изданы министром национальной обороны и министром внутренних дел", - сказал Томчик. "Попрошу проверить свои почтовые ящики и познакомиться с этой важнейшей информацией", - добавил он.

По словам Томчика, всего планируется напечатать 13 млн таких брошюр, чтобы они попали в каждое из польских домохозяйств. С текстом брошюры также можно ознакомиться в интернете.

В руководстве содержатся инструкции о том, как создавать запасы продовольствия, приводятся схемы маршрутов эвакуации, карты ближайших убежищ и таблицы сигналов тревоги. В числе прочего в брошюрах даны советы о поведении в случае кибератак, стихийных бедствий и повреждений жизненно важной инфраструктуры.