Названо количество боеприпасов, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Опубликована информация об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана за период 05.01.2026-11.01.2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе, в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района обнаружены 152 противопехотные мины, 25 противотанковых мин и 636 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и НРБ очищено 875,1 гектаров территории.