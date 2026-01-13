Цены на азербайджанскую нефть изменились

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара США, или 0,04% и составила 68,54 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,22 доллара США, или 0,3%, и составила 66,43 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,74 доллара США, или 2,3% и составила 35,19 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,06 доллара США или 0,09% и составила 65,42 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.