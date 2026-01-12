Назван ожидаемый профицит бюджета SOFAZ в 2026 году

Бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2026 год прогнозируется с профицитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета SOFAZ на 2026 год.

В документе отмечается, что, несмотря на ожидаемое снижение объемов добычи нефти и закладывание цены реализации сырой нефти на уровне 65 долларов за баррель (на 5 долларов ниже), а также отсутствие поступлений по аккредитивным счетам и минимизацию транзитных и бонусных доходов, по ряду других источников доходов прогнозируется рост. В частности, предполагается увеличение управленческих доходов и уровня доходности на 0,2%.

В результате доходы бюджета Фонда в 2026 году ожидаются на 9,8% ниже по сравнению с текущим годом - на 1 млрд 420,1 млн манатов.

В то же время расходы SOFAZ, главным образом за счет существенного сокращения объема трансфертов в государственный бюджет (на 1 млрд 624,9 млн манатов), прогнозируются на 11,1% ниже. Таким образом, бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2026 год ожидается с профицитом в размере 17 млн манатов.