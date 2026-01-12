В Азербайджане сокращен срок службы этих военнослужащих

В Азербайджане срок прохождения действительной военной службы в мирное время для офицеров, призываемых из запаса на срочную службу, либо добровольно поступающих на действительную военную службу по контракту, сокращен на 6 месяцев.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в изменениях к Законам "О военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, срок службы для призываемых из запаса и добровольно поступающих по контракту составит 1 год (по окончании которого, по соглашению сторон, они переводятся в кадровый офицерский состав), а для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на службу по контракту - до 3 лет (по окончании срока заключается новый контракт по соглашению сторон).