Президент Ильхам Алиев: В результате опреснения воды Каспийского моря население будет обеспечиваться качественной питьевой водой

Для улучшения водоснабжения Абшеронского полуострова в нашей стране впервые будет построен завод по опреснению воды. Этот процесс уже начался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

"Преимущество этого проекта в том, что он будет реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. Это позволит нам увеличить объем воды, поступающей в Баку и на Абшеронский полуостров. Налицо также технологическое развитие в этой области. Вода Каспийского моря не очень соленая, значит, есть полная уверенность в том, что в результате опреснения население будет обеспечиваться чистой и качественной питьевой водой, и одновременно будет создан большой источник для орошения.

Водоканал Самур-Абшерон. В свое время мы его отстроили заново. Это полностью бетонный канал, и потери там довольно незначительные. Но все равно намечены меры по развитию инфраструктуры этого канала, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение Джейранбатанского водохранилища. Сегодня вода поступает в Баку из пяти источников. Шестым станет водоопреснительный завод, и, конечно же, этот поток должен быть полностью обеспечен", - сказал глава государства.