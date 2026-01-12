Капитальная реконструкция систем сточных вод запланирована в Баку и на Абшероне

Существующая инфраструктура сточных вод будет реконструирована.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2035 годах планируется подготовка проектно-сметной документации, получение экспертного заключения по строительным проектам и начало строительных работ, продолжение строительства и выполнение 40-50% работ по возведению основных сооружений, а также расширение инфраструктуры сточных вод.