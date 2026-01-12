МВД обратилось к водителям - невнимательность за рулем приводит к тяжелым ДТП

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Анализ дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных камерами наблюдения, показывает, что в Баку число аварий, произошедших по причине невнимательности водителей, остается значительным. Водители должны понимать, что во время движения у любого транспортного средства может возникнуть техническая неисправность, в результате чего автомобиль вынужденно останавливается на проезжей части. В таких ситуациях отсутствие должного внимания у других водителей, использование мобильного телефона или иных отвлекающих факторов за рулем приводит к несвоевременному снижению скорости и, как следствие, к аварии. Особенно на улицах и проспектах с интенсивным движением подобные случаи нередко заканчиваются гибелью и травмами людей, серьезным повреждением транспортных средств, а также образованием искусственных транспортных заторов.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на аэропортовском шоссе, движение в направлении центра от станции метро "Кероглу" было затруднено, однако после оперативного вмешательства сотрудников дорожной полиции затор был устранен.

Учитывая изложенное, Центр интеллектуального управления транспортом МВД призывает водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не пользоваться за рулем средствами, отвлекающими внимание, и проявлять ответственное поведение".