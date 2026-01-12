И стоило годами перед всякими соловьевыми пресмыкаться?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация, посвященная пропагандисту Владимиру Соловьеву и его провокационным заявлениям.

Day.Az представляет публикацию:

В МИД Армении вызвали российского посла - из-за истерики пропагандиста Владимира Соловьева, который предложил плюнуть на международное право и начать "сво" в Армении и странах Центральной Азии.

Соловьев, на секундочку - кавалер армянского Ордена Почета - одной из высших наград этой страны. Годами в армянских СМИ радостно транслировали любую порцию грязи в адрес Азербайджана от Рудольфыча, заваливали его подарками, наградами, почестями ... а ради чего?

Думали, он вам друг? Теперь пришли к тому, о чем мы тут говорили годами: все эти соловьевы, пеговы и прочие-прочие - не друзья и не журналисты. Они - обслуживающий персонал, не больше и не меньше.

Катался Соловьев по бывшим советским республикам, залы собирал, подарки, зрителей ... думали, друг? Все эти ваши "друзья", как только получат задание, начнут работать против вас: с криками, хрипами и слюнями во все стороны.

Добро пожаловать в реальность!

Автор карикатуры - HSF