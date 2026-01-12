СМИ сообщили о грядущих переговорах по Гренландии

Высокопоставленные дипломаты Дании и Гренландии в середине января проведут в Вашингтоне переговоры с США, а также параллельные обсуждения с Германией. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что 12 января министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудят тему Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе.

Также датская телекомпания TV2 со ссылкой на календарь Государственного департамента США сообщила, что 14 января Рубио встретится с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и его министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотсфельдт. При этом в расписании Госдепа США указано, что расписание еще может поменяться. А МИД Дании отказался комментировать сообщения о переговорах.