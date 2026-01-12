Билл Гейтс рассказал о рисках развития искусственного интеллекта

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал ежегодное эссе под названием "Оптимизм со сносками", в котором изложил свои оценки текущего состояния и перспектив развития искусственного интеллекта. Наряду с признанием масштабного потенциала технологии, он указал на системные риски, связанные с ее быстрым и слабо регулируемым внедрением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Гейтса, рынок ИИ во многом напоминает эпоху доткомов: рост интереса со стороны инвесторов сопровождается формированием "пузыря", в котором значительная часть компаний может оказаться переоцененной. Он считает, что существенная доля инвестиций в ИИ-стартапы в итоге не принесет ожидаемой отдачи и приведет к потерям капитала.

В то же время, Гейтс подчеркивает, что искусственный интеллект является, вероятно, самым трансформирующим инструментом из всех, созданных человечеством. Его влияние, по оценке предпринимателя, превзойдет эффект от предыдущих технологических революций. Однако именно этот масштаб изменений усиливает риски.

Отдельное внимание в статье уделено вопросам безопасности. Гейтс выразил обеспокоенность тем, что ИИ может использоваться как государствами, так и частными структурами в деструктивных целях, включая террористическую деятельность. В этой связи он призвал к разработке общих международных правил и ограничений, регулирующих создание и применение ИИ-систем.