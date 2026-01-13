Раскрыта реакция Дании на позицию Европы по Гренландии

Дания хочет, чтобы в Европе не усугубляли своими комментариями ситуацию с притязаниями США на Гренландию. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хотя Euractiv понимает, что Дания предпочитает, чтобы ее европейские соседи не комментировали конфликт с США, чтобы не подливать масла в огонь, это не мешает союзникам искать другие способы помочь", - говорится в публикации.

Один из дипломатов НАТО заявил изданию, что на данный момент основным направлением работы альянса является укрепление безопасности в Арктике.

Ранее Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии.