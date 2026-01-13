https://news.day.az/world/1809078.html Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии Белый дом опубликовал в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Нажмите, чтобы следить за ситуацией", - говорится в сообщении.
На изображении американский лидер смотрит в окно, за которым видна карта Гренландии с обозначением основных населенных пунктов острова.
