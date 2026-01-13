https://news.day.az/society/1808977.html

В Сумгайыте произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Бульвар. Предварительно известно, что столкнулись два легковых автомобиля, один из которых загорелся. На место аварии прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и бригада скорой помощи.