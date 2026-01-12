Потолок обрушился в известном ресторане в Баку

Вчера вечером в ресторане "Bonte", расположенном на улице Низами в Баку, произошло обрушение потолка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Gününsəsi.info", в результате обрушения потолка пострадал сотрудник заведения.

Пострадавший работник был доставлен в больницу. Сообщается, что ему наложили швы на голову.

По данному факту начато расследование.

Лицо, представившееся администратором ресторана, Сани Гулиев подтвердил произошедшее. По его словам, в момент инцидента пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение.

