Потолок обрушился в известном ресторане в Баку - есть пострадавший
Вчера вечером в ресторане "Bonte", расположенном на улице Низами в Баку, произошло обрушение потолка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Gününsəsi.info", в результате обрушения потолка пострадал сотрудник заведения.
Пострадавший работник был доставлен в больницу. Сообщается, что ему наложили швы на голову.
По данному факту начато расследование.
Лицо, представившееся администратором ресторана, Сани Гулиев подтвердил произошедшее. По его словам, в момент инцидента пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение.
