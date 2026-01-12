Пожар на свадьбе в Баку

10 января в Баку, в Сабунчинском районе, в поселке Бакиxанов, произошел пожар в банкетном зале "Фируза".

Как передает Day.Az, инцидент случился во время свадебного торжества. Из-за возгорания в зале образовался дым.

Администратор зала сообщил Xəzər TV, что причиной пожара стали декоративные элементы: "Свадьба только началась. Пожар произошел из-за небольшой искры. Гости быстро покинули зал". Он также отметил, что никто не пострадал и случаев отравления дымом не зафиксировано.

Сообщается, что искра возникла в системе освещения и дымогенерации, используемой для создания декоративного эффекта. Позже, когда пожар сопровождался открытым пламенем, сработали дымовые коробки для декора, и зал полностью заполнился дымом.

Напомним, что 21 ноября прошлого года в банкетном зале "Grand Neon" на улице Микаил Алиев в Низаминском районе произошел похожий пожар по аналогичной причине.

