Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере строительства дата-центров

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию Карлом Крессом.
Об этом Day.Az сообщили в министерство цифрового развития и транспорта.
На встрече было выражено удовлетворение обогатившимся новым содержанием стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительству дата-центров для технологий искусственного интеллекта.
