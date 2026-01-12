https://news.day.az/world/1808970.html США не исключают удары с воздуха по Ирану Удары с воздуха являются одним из вариантов действий США в отношении Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"И удары с воздуха были бы одним из многих, многих вариантов действий, рассматривающихся верховным главнокомандующим. [Но] дипломатия всегда является первым вариантом действий президента [США Дональда Трампа]", - сказала она в беседе с журналистами в Белом доме.
Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты на фоне резкого падения курса иранского риала.
