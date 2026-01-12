В Азербайджане ожидаются дождь и мокрый снег

На 13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако к вечеру местами возможен дождь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ночь с 13 на 14 января осадки могут усилиться, в некоторых пригородных районах ожидается дождь с мокрым снегом.

Ночью и утром местами будет туман, умеренный северо-западный ветер вечером местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-7°C, днем - 7-11°C. Атмосферное давление снизится с 759 до 756 мм рт. ст., относительная влажность составит 80-90%.

В регионах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но во второй половине дня с северных и западных районов ожидаются местами осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, местами ожидается туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от -1 до 4°C, днем - от 8 до 13°C, в горах ночью от 0 до 4°C, днем - от 2 до 7°C.

