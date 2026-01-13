Назван общий объем поставок азербайджанского газа в Италию

На сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу было поставлено 54,3 миллиарда кубометров газа, из них 45,4 миллиарда кубометров - в Италию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, в прошлом году Италия получила 10,34 миллиона тонн нефти только через Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), а также в целом 9,5 миллиарда кубометров газа:

"В то же время итальянская компания CESI SpA является нашим консультативным партнером по подготовке технико-экономических обоснований проектов "зеленых" энергетических коридоров Каспий - Чёрное море - Европа и Центральная Азия - Азербайджан. "Зеленый" энергетический коридор Каспий - Чёрное море - Европа, который будет поэтапно введен в эксплуатацию с 2032 года, создаст возможности для поставок электроэнергии на европейский рынок, в том числе в Италию", - подчеркнул он.

Отметим, что Трансадриатический газопровод, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).