Dell представила гигантский 52-дюймовый монитор

Компания Dell представила на CES 2026 гигантский монитор UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor. Из названия можно понять, что речь идет о диагонали 52 дюйма.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, это изогнутый сверхширокоформатный монитор с соотношением сторон 21:9 и разрешением 6K, то есть 6144 х 2560 пикселей. Что интересно, это панель IPS Black, что редкость среди больших изогнутых мониторов.

Он поддерживает кадровую частоту 120 Гц и в целом не позиционируется, как игровой. Это именно монитор для работы.

Благодаря очень высокому разрешению даже при такой диагонали плотность пикселей достигает 129 на дюйм. Это выше, чем, к примеру, у 34-дюймовый мониторов с разрешением 3440 х 1440 пикселей.

Dell выделяет датчик освещенности для регулировки яркости и цветовой температуры, антибликовое покрытие, возможность подключения до четырёх ПК и одновременного вывода изображения сразу со всех.