США вводят жесткие пошлины за любые сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин для всех стран, сотрудничающих с Ираном.
Как передает Day.Az, cоответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
По его словам, любое государство, ведущее торгово-экономические отношения с Исламской Республикой Иран, будет обязано уплачивать 25-процентную пошлину по всем видам сделок с Соединенными Штатами.
Трамп подчеркнул, что мера вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.
