США вводят жесткие пошлины за любые сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин для всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Как передает Day.Az, cоответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

По его словам, любое государство, ведущее торгово-экономические отношения с Исламской Республикой Иран, будет обязано уплачивать 25-процентную пошлину по всем видам сделок с Соединенными Штатами.

Трамп подчеркнул, что мера вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.