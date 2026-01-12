"Карван-Евлах" оформил переход Самира Абдуллаева

Клуб Мисли Премьер-лиги "Карван-Евлах" официально оформил трансфер Самира Абдуллаева в зимнее трансферное окно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу "Караван-Евлах".

24-летний полузащитник будет защищать цвета клуба до конца текущего сезона.

Отметим, что первую часть сезона Самир Абдуллаев провел в составе клуба "Мингячевир". За этот период он принял участие в 12 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.