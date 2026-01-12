https://news.day.az/sport/1808852.html "Карван-Евлах" оформил переход Самира Абдуллаева Клуб Мисли Премьер-лиги "Карван-Евлах" официально оформил трансфер Самира Абдуллаева в зимнее трансферное окно. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу "Караван-Евлах". 24-летний полузащитник будет защищать цвета клуба до конца текущего сезона.
Отметим, что первую часть сезона Самир Абдуллаев провел в составе клуба "Мингячевир". За этот период он принял участие в 12 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.
