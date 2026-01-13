В рамках изменений, внесенных в Налоговый кодекс, с 1 января 2026 года к доходам, получаемым физическими лицами от сдачи принадлежащих им жилых помещений в аренду другим физическим лицам, применяется налог в размере 10 процентов. До настоящего времени с доходов от сдачи жилья в аренду между физическими лицами удерживался налог в размере 14 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это означает, что лицо, сдающее квартиру за 400 манатов, будет ежемесячно платить не 56, а 40 манатов налога. Нововведение не распространяется на недвижимость, сдаваемую в аренду в рамках предпринимательской деятельности, а также на имущество, сдаваемое юридическим лицам. Для данной категории налоговая ставка в 14 процентов остается без изменений.

Следует подчеркнуть, что изменения не носят характер простого снижения налоговой нагрузки для лиц, получающих доход от аренды жилья. Основной целью является предотвращение уклонения от уплаты налогов, а также стимулирование официального оформления договоров аренды и операций по ним в отношении жилья, принадлежащего физическим лицам.

Еще одно нововведение в сфере борьбы с уклонением от налогообложения касается финансовых санкций (штрафов). Так, с 2026 года за неподачу заявления для постановки на налоговый учет установлен штраф в размере 200 манатов. Ранее такая санкция также существовала, однако её размер составлял 40 манатов. Таким образом, в случае если лицо, сдающее жильё в аренду, не подаст заявление о регистрации в налоговом органе, оно будет оштрафовано не на 40, а на 200 манатов.

Кроме того, налогоплательщик подлежит штрафу в размере 40 манатов за непредставление в установленный срок отчетности в налоговый орган по полученным арендным доходам. Если же сумма налога, указанная в отчете, занижена по сравнению с фактической, либо налог, подлежащий уплате в бюджет, был скрыт путем непредставления отчетности, применяется штраф в размере 50 процентов от суммы заниженного или скрытого налога.

Вместе с тем следует отметить, что лицо, сдающее жилье в аренду, может уплачивать налог с полученного дохода и без постановки на учет в налоговом органе.

Так, с 1 января 2025 года гражданам, получающим доход от аренды, предоставлено право назначить налогового агента без самостоятельной регистрации в налоговом органе и возложить на него исполнение налоговых обязательств. В соответствии с законодательством налоговый агент рассчитывает налог, удерживает его у налогоплательщика и перечисляет по назначению. Ведение учета выплаченных доходов, удержанных и перечисленных налогов, в том числе отдельно по каждому налогоплательщику, является обязанностью налогового агента.

На практике при сдаче жилья в аренду без заключения договора нередко к ответственности привлекаются не только собственники жилья, но и арендаторы. В таких случаях ответственность для арендаторов возникает за отсутствие регистрации по месту жительства или месту пребывания. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за непрохождение регистрации по месту жительства или месту пребывания, либо за несоблюдение правил регистрации и снятия с регистрации, выносится предупреждение или налагается штраф в размере 30 манатов.