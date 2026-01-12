Сколько азербайджанцев получили инвалидность в прошлом году?

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2025 году присвоило инвалидность 54 500 людям.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства.

При этом 25 300 назначений были первичными, а 29 200 - повторными.

Оценка инвалидности проводится посредством электронной системы на основе информации из направлений, внесенных медицинским учреждением в электронную систему.

После назначения инвалидности гражданам в проактивном порядке через электронную систему назначаются социальные выплаты по инвалидности.