Сколько азербайджанцев получили инвалидность в прошлом году?
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2025 году присвоило инвалидность 54 500 людям.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства.
При этом 25 300 назначений были первичными, а 29 200 - повторными.
Оценка инвалидности проводится посредством электронной системы на основе информации из направлений, внесенных медицинским учреждением в электронную систему.
После назначения инвалидности гражданам в проактивном порядке через электронную систему назначаются социальные выплаты по инвалидности.
