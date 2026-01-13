В Билясуваре произошло землетрясение

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение произошло в 10:53 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 3,4 находился на глубине 21 километра.