В Билясуваре произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение произошло в 10:53 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 3,4 находился на глубине 21 километра.
