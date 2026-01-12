На мировых биржах установлен новый рекордный показатель цен на серебро.

Как передает Day.Az, цена на серебро достигла рекордного уровня, превысив 84 доллара за тройскую унцию. Цена на золото выросла до 4599 долларов за тройскую унцию.

По мнению экспертов, рост цен на серебро и золото произошел на фоне уголовного дела, возбужденного против главы Федеральной резервной системы США, и растущих протестов в Иране.

Отметим, что цена серебра в декабре выросла более чем на 40 %, продемонстрировав наивысший годовой рост с 1951 года. В прошлом месяце цена золота также достигла рекордного уровня, превысив 4549 долларов. Цены на золото выросли на 64 % в 2025 году и также продемонстрировали наибольший годовой рост с 1979 года.