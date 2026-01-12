Цены на землю в Баку продолжают расти

В прошлом году во всех районах Баку был зафиксирован рост цен на земельные участки. Наибольшее подорожание наблюдалось в Сабаильском и Ясамальском районах. Самый слабый рост цен отмечен в Гарадагском и Пираллахинском районах.

Каков же прогноз на 2026 год?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам риелтора Анара Рафиева, наиболее значительный рост цен наблюдается на земельные участки, имеющие правоустанавливающие документы:

"На землях сельскохозяйственного назначения подорожание относительно слабое. Цены на дома, расположенные на побережье Каспийского моря, приблизились к стоимости жилья в центральных районах. Причина в том, что строительство дачных домов для отдыха стало более популярным. Однако существует фактор, при котором чрезмерно завышенная цена на недвижимость снижает интерес к ней".

В свою очередь председатель Общества оценщиков Азербайджана Вюгар Орудж отметил, что реализация любого нового строительного проекта приводит к росту стоимости земельных участков и недвижимости в целом в соответствующем районе:

"Реализация генерального плана города Баку до 2040 года создает необходимость повышения спроса на земельные участки. В связи с этим ожидается, что в этом году цены на землю продолжат расти".

Эксперт также отметил, что в 2026 году ожидается оформление большого количества жилых домов без правоустанавливающих документов. Этот процесс может быть осуществлён на основе изменения целевого назначения земельных участков.