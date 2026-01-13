Определено время товарищеских матчей сборной Азербайджана по футзалу

Стало известно время начала товарищеских матчей сборной Азербайджана по футзалу против команды Дании, которые состоятся 22 и 24 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, обе встречи пройдут в Бакинском Дворце спорта.

Первый матч, запланированный на 22 января, начнется в 19:00 по бакинскому времени. Стартовый свисток второй игры, которая состоится 24 января, прозвучит в 16:00.