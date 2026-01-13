https://news.day.az/sport/1809113.html Определено время товарищеских матчей сборной Азербайджана по футзалу Стало известно время начала товарищеских матчей сборной Азербайджана по футзалу против команды Дании, которые состоятся 22 и 24 января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, обе встречи пройдут в Бакинском Дворце спорта. Первый матч, запланированный на 22 января, начнется в 19:00 по бакинскому времени.
