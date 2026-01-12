США рассматривают возможность кибератаки против Ирана

Власти США рассматривают вариант проведения кибератаки против Ирана на фоне проходящих в стране протестов. Об этом пишет британская газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа готовится к возможным кибератакам в отношении Ирана", - говорится в публикации.