"Нефтчи" проведет очередной контрольный матч на сборе в Абу-Даби

Сегодня "Нефтчи", продолжающий учебно-тренировочный сбор в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, проведет очередной контрольный матч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", бакинская команда встретится с египетским клубом "Пирамидс". Матч пройдет на стадионе "Мухаммед бин Заид" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первом контрольном матче "Нефтчи" обыграл "Кайрат" со счетом 3:0. Заключительный матч на сборе бакинский клуб проведет 16 января против китайского клуба "Чэнду Жунчэн".