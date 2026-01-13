В городе Шахбуз временно не будет света

Сегодня в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, 13 января Нахчыванским региональным управлением по энергоснабжению и сбыту ОАО "Азеришыг" будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Работы запланированы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ "Гесебе-7" и "Гесебе-1", питающихся от подстанции 35/10 кВ, расположенной в Шахбузском районе.

В связи с этим с 13:00 до 16:00 в городе Шахбуз подача электроэнергии будет временно прекращена.