https://news.day.az/society/1809046.html В городе Шахбуз временно не будет света Сегодня в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет временно приостановлена подача электроэнергии. Как сообщает Day.Az, 13 января Нахчыванским региональным управлением по энергоснабжению и сбыту ОАО "Азеришыг" будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.
Работы запланированы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ "Гесебе-7" и "Гесебе-1", питающихся от подстанции 35/10 кВ, расположенной в Шахбузском районе.
В связи с этим с 13:00 до 16:00 в городе Шахбуз подача электроэнергии будет временно прекращена.
