Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется