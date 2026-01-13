В Баку готовятся к масштабному сносу

В различных регионах Азербайджана на территориях, где ведутся работы по обновлению инфраструктуры, создаются охранные зоны.

Как передает Day.Az, председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж в беседе с Milli.Az сообщил, что в Агдаше и Шамкире уже начинается переселение владельцев частных жилых домов, расположенных в зонах повышенной опасности.

По его словам, соответствующим государственным органом объявлены два тендера. В их рамках планируется выкуп у собственников как жилых домов, так и нежилых объектов, находящихся на данных территориях. Кроме того, проведены работы по привлечению оценщиков для определения размера компенсаций, которые будут выплачиваться при переселении. "Это крайне важный процесс", - подчеркнул он.

Вугар Орудж напомнил, что в Баку насчитывается более 1600 индивидуальных жилых домов и других построек, которые затрудняют, а в ряде случаев делают невозможной нормальную эксплуатацию канализационных магистралей.

"Для предотвращения ущерба от дождевых вод переселение таких домов является необходимой мерой. Государство осуществит этот процесс с выплатой компенсаций жителям и владельцам объектов. При этом оценка стоимости имеет ключевое значение. Во всех случаях жители будут заранее проинформированы. Переселение более 1600 домов и строений требует значительных средств и времени, однако с точки зрения обеспечения безопасности эти меры являются абсолютно необходимыми", - отметил он.