Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Сирию в 2025 году

В 2025 году из Азербайджана в Сирию экспортировано 0,5 млрд кубометров природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Всего же в прошлом году экспорт газа из страны составил 25,2 млрд кубометров. Из этого объема 12,8 млрд кубометров поставлено в Европу, 9,6 млрд кубометров - в Турцию (в том числе по TANAP 5,6 млрд кубометров) и 2,3 млрд кубометров - в Грузию.

По сравнению с 2024 годом экспорт в Европу сократился на 0,1 млрд кубометров (-0,8%), в Турцию - на 0,3 млрд кубометров (-3%) при сохранении объема поставок по TANAP, а в Грузию - на 0,1 млрд кубометров (-4,1%).

Отметим, что 2 августа 2025 года Азербайджан начал экспорт газа в Сирию через Турцию. На первом этапе проекта планируется поставлять 1,2 млрд кубометров газа в год. Газ идет через город Килис в Турции на электростанции в Алеппо и Хомсе, где используется для производства электроэнергии. Ожидается, что это позволит вырабатывать электричество мощностью 1 200-1 300 МВт.