Вниманию покупателей квартир в старых зданиях

В Азербайджане сфера охвата проекта "Возврат НДС" ("ƏDV geri al") ежегодно расширяется.

Физические лица могут вернуть часть НДС, уплаченного при покупке товаров в магазинах и объектах общественного питания (за исключением нефтегазовой продукции, алкогольных напитков и табачных изделий). Кроме того, возвращается 50 процентов НДС, уплаченного за культурные мероприятия - театральные постановки, кинопоказы, посещение музеев, концерты симфонических оркестров. Также потребителям возвращается НДС, уплаченный за услуги, оказанные в медицинских учреждениях и в рамках частной медицинской практики.

Данный механизм применяется и на рынке жилья.

Однако в этой сфере существуют определенные исключения. Один из граждан, обратившихся в нашу редакцию, сообщил, что приобрел квартиру в старом жилом доме, но возврат НДС ему произведен не был.

Это вызывает вопрос: как регулируется механизм "Возврат НДС" на рынке купли-продажи жилья? Распространяется ли этот механизм на старые постройки?

Экономист-эксперт Эльдениз Амиров в комментарии Day.Az вначале рассказал о сути проекта "Возврат НДС". По его словам, при правильном понимании концепции проекта становится ясно, к каким платежам и сферам он применяется.

"Основная цель проекта - взять под контроль сферы, в которых существуют проблемы с учетом и прозрачностью платежей. Именно поэтому в сферу действия проекта "Возврат НДС" включаются направления, считающиеся рискованными с точки зрения прозрачности. Преимущество этого механизма заключается в том, что потребитель - то есть гражданин - становится заинтересованной стороной процесса", - сказал он.

Экономист отметил, что для возврата части НДС гражданин заинтересован в том, чтобы платежи осуществлялись официально:

"Государство, в свою очередь, посредством этого механизма укрепляет систему учета и налоговую дисциплину. Таким образом формируется баланс взаимных интересов между государством, бизнесом и гражданином. Поскольку гражданин активно участвует в процессе, ему возвращается определенная часть уплаченного НДС. С этой точки зрения механизм "Возврат НДС" считается одним из самых успешных и инновационных экономических проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы".

Почему же этот механизм не применяется к старым зданиям?

Джафаров пояснил, что объекты в старых жилых домах, как правило, неоднократно переходят из рук в руки.

"За этот период учет, регистрация и правовая документация на такую недвижимость уже сформированы. При переходе права собственности от одного лица к другому осуществляется государственная регистрация и задействуются соответствующие механизмы учета. Иными словами, уровень прозрачности в этой сфере относительно высок. В новых же жилых комплексах ситуация иная. В прошлом здесь чаще наблюдались случаи продаж без документов, неофициальных платежей и непрозрачного оборота. Именно для предотвращения этих негативных явлений, перевода платежей в официальную плоскость и обеспечения налогового учёта механизм "Возврат НДС" был применён к новостройкам".