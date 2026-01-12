Переработка нефти в Азербайджане в 2025 году выросла

В 2025 году в Азербайджане переработано 6,2 млн тонн нефти.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Это на 0,4 млн тонн, или 6,9% больше, чем в 2024 году, когда переработка составила 5,8 млн тонн.

По оперативным данным за 2025 год, в стране добыто 27,7 млн тонн нефти (с газовым конденсатом). Из этого объема 16,2 млн тонн пришлось на месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), 3,8 млн тонн - на Шахдениз, 0,6 млн тонн - на Абшерон, и 7,1 млн тонн - на долю SOCAR.

Экспорт за отчетный период составил 23,1 млн тонн нефти (с газовым конденсатом). Из них 20 млн тонн - консорциумы, 2,5 млн тонн - SOCAR, 0,6 млн тонн - JOCAP.

Среднесуточная добыча сырой нефти в 2025 году составила 62,4 тыс. тонн (460 тыс. баррелей), добыча конденсата - 13,5 тыс. тонн (111 тыс. баррелей), всего среднесуточная добыча нефти - 75,9 тыс. тонн (571 тыс. баррелей).