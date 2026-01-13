https://news.day.az/unusual/1809066.html

В Норвегии во время полярного сияния сгорел метеор - ВИДЕО

В Норвегии во время полярного сияния сгорел метеор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это редкий и очень большой метеорит. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит. Его обломки, возможно, находятся вблизи города Осло.