В Норвегии во время полярного сияния сгорел метеор

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это редкий и очень большой метеорит. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит. Его обломки, возможно, находятся вблизи города Осло.