https://news.day.az/unusual/1809066.html В Норвегии во время полярного сияния сгорел метеор - ВИДЕО В Норвегии во время полярного сияния сгорел метеор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это редкий и очень большой метеорит. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит. Его обломки, возможно, находятся вблизи города Осло.
