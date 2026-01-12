Ряд водопроводных магистралей Баку будет модернизирован

В Баку будут обновлены непригодные для эксплуатации магистральные водопроводы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2035 годах планируется подготовить 20 проектных документов и получить экспертные заключения по строительным проектам, выполнить 45 процентов работ в соответствии с планом и завершить капитальный ремонт 110 км магистральных водопроводов.