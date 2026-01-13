"Индекс пиццы" вырос на 1000%, тревожная активность в Вашингтоне

В пиццериях рядом с Министерством войны США зафиксирован внезапный рост количества заказов пиццы.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Pentagon Pizza Index, отслеживающего аномальные изменения в преддверии усиления военной активности.

По информации портала, индекс заказов пиццы у здания ведомства вырос на 1000 процентов на фоне сообщений о возможном ударе ВВС США по Ирану.

На сайте сервиса отмечается: "DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение".

Отметим, что перед арестом Мадуро индекс вырос на 700 процентов.

"Индекс пиццы" стал своеобразным индикатором, который может означать надвигающиеся кризисы или усиление военной активности, так как сотрудники госведомств США работают допоздна.