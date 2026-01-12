Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию в 2025 году

В прошлом году из Азербайджана в Турцию было экспортировано 9,6 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, по сравнению с 2024 годом поставки азербайджанского газа в Турцию сократились на 0,3 млрд кубометров, или на 3%. Для сравнения, в 2024 году экспорт в этом направлении составлял 9,9 млрд кубометров.

Сообщается также, что в 2025 году в Азербайджане было добыто 51,5 млрд кубометров природного газа. Из общего объема добычи 14,1 млрд кубометров пришлись на месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 27,9 млрд кубометров - на "Шахдениз", 1,6 млрд кубометров - на месторождение "Абшерон", еще 7,9 млрд кубометров составила доля SOCAR.

В отчетный период общий объем экспорта природного газа из Азербайджана достиг 25,2 млрд кубометров. Из этого объема 12,8 млрд кубометров было поставлено в Европу, 9,6 млрд кубометров - в Турцию, в том числе 5,6 млрд кубометров по газопроводу TANAP, 2,3 млрд кубометров - в Грузию и 0,5 млрд кубометров - в Сирию.