Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется