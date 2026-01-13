https://news.day.az/officialchronicle/1809117.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО
13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре