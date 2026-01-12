Кто поможет, если автомобиль сломался на дороге?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Во многих зарубежных странах на протяжении многих лет действуют специальные службы, оперативно оказывающие техническую помощь автомобилям, оставшимся на дороге, и такие службы считаются неотъемлемой частью системы дорожной безопасности.

К примеру, в США - AAA (American Automobile Association), в Германии - ADAC, в Великобритании - RAC и AA предоставляют водителям услуги по замене колес, запуску аккумулятора, доставке топлива и эвакуации автомобилей.

Как правило, эти услуги оказываются на основе членства, страхования или частичной оплаты и позволяют избежать ситуаций, когда водитель надолго остается без помощи на дороге.

А как обстоит дело с этим в Азербайджане?

Комментируя данный вопрос, транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы рассказал о текущей ситуации и возможных путях ее решения.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане не существует отдельного специализированного сервиса, оказывающего помощь автомобилям, застрявшим на дороге.

"Тем не менее сотрудники дорожной полиции в пределах своих возможностей оказывают помощь гражданам, оказавшимся в такой ситуации. Эта помощь в основном включает замену колеса, перемещение неисправного автомобиля на обочину и обеспечение безопасности дорожного движения. Сегодня подобная помощь чаще всего осуществляется в рамках морального долга и служебной ответственности. При этом законодательством не предусмотрено существование отдельного сервиса, оказывающего оперативную техническую помощь водителям, оставшимся на дороге", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что создание подобной службы в Азербайджане, безусловно, возможно.

"Однако ключевым вопросом является то, в чьем подчинении она будет функционировать. Рассматриваются варианты работы этой службы либо в структуре дорожной полиции, либо в виде отдельного органа или учреждения. С этой точки зрения более целесообразным представляется ее деятельность в составе дорожной полиции, поскольку полиция присутствует по всей стране: на магистральных дорогах действуют стационарные посты, в районах и регионах функционируют подразделения дорожной полиции. Это создаёт широкие возможности для более оперативного оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации", - отметил Мурадлы.

Специалист также добавил, что вопрос о бесплатном предоставлении подобных услуг является отдельной темой для обсуждения.

"Можно рассмотреть альтернативные модели организации сервиса - полностью бесплатную, частично платную либо основанную на страховом механизме", - сказал он.