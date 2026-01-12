https://news.day.az/officialchronicle/1808892.html В состав Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии внесены изменения - Распоряжение В состав Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией внесены изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, сопредседателем Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр сельского хозяйства.
Следует отметить, что ранее эта должность была поручена министру экологии и природных ресурсов.
