В состав Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии внесены изменения

В состав Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, сопредседателем Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр сельского хозяйства.

Следует отметить, что ранее эта должность была поручена министру экологии и природных ресурсов.