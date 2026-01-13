У "Карабаха" появились конкуренты в борьбе за бразильского форварда

Бразильский нападающий португальского клуба "Академико" Андре Кловис, который находится в сфере трансферных интересов "Карабаха", также привлек внимание ряда зарубежных клубов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наряду с азербайджанским "Карабахом", интерес к , 28-летнему форварду проявляет китайский клуб "Ухань Фри Таунс", а также одна из команд Южной Кореи.

По имеющейся информации, "Академико" рассчитывает выручить за трансфер футболиста три млн евро (шесть млн манатов).

В текущем сезоне Андре Кловис демонстрирует высокую результативность. В 20 матчах он забил 15 мячей, став одним из самых эффективных нападающих чемпионата Португалии.

На фоне такой статистики интерес к игроку со стороны различных клубов сохраняется, а дальнейшее развитие ситуации ожидается в ближайшее время.